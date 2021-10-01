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«Газпром» и «Молдовагаз» на один месяц продлили действующий газовый контракт

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:16
Экономика
«Газпром» и «Молдовагаз» на один месяц продлили действующий газовый контракт
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 1 октября. Российская компания «Газпром» подтвердила информацию о продлении с «Молдовагаз» дейстующего контракта на поставку голубого топлива на один месяц с 1 октября 2021 года.

Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну заявил, что соглашение на поставку российского газа в республику, который завершается в сентябре, был продлен до конца октября. Соответствующую информацию позднее подтвердили в «Молдовагаз».

Молдавия выступает за сохранение действующих договоренностей по поставкам. В настоящий момент стоимость голубого топлива для страны рассчитывается с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута.

Парламент Молдавии ранее проголосовал против выступления министра инфраструктуры Андрея Спыну с докладом о продлении контракта с «Газпромом».

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Газпром газ молдавия поставки газа Молдовагаз россия и молдавия
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