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Саакашвили анонсировал визит в Тбилиси 2 октября
Политика
Саакашвили анонсировал визит в Тбилиси 2 октября
ФБА «Экономика сегодня»  /  Петро Панч

Батуми, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет находиться на территории Тбилиси 2 и 3 октября.

Политик также призвал своих сторонников собраться в грузинской столице в эти числа, чтобы противостоять «узурпаторскому правительству».

«Поэтому 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября мы поедем со всей Грузии в Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов», — написал Саакашвили в соцсети.

Стоит отметить, что бывший президент является фигурантом нескольких уголовных дел и находится во внутригосударственном розыске в Грузии. Власти обещали арестовать Саакашвили, если тот пересечет границу страны.

Михаил Саакашвили ранее сообщил о возвращении на родину спустя восемь лет. Соответствующая запись была опубликована на его странице в Facebook. Позже выяснилось, что политик находится на территории Батуми.

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саакашвили грузия тбилиси
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