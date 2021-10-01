Саакашвили анонсировал визит в Тбилиси 2 октября

Батуми, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что будет находиться на территории Тбилиси 2 и 3 октября.

Политик также призвал своих сторонников собраться в грузинской столице в эти числа, чтобы противостоять «узурпаторскому правительству».

«Поэтому 2 октября мы все должны пойти на выборы, чтобы спасти Грузию. А 3 октября мы поедем со всей Грузии в Тбилиси, чтобы защитить результаты выборов», — написал Саакашвили в соцсети.

Стоит отметить, что бывший президент является фигурантом нескольких уголовных дел и находится во внутригосударственном розыске в Грузии. Власти обещали арестовать Саакашвили, если тот пересечет границу страны.

Михаил Саакашвили ранее сообщил о возвращении на родину спустя восемь лет. Соответствующая запись была опубликована на его странице в Facebook. Позже выяснилось, что политик находится на территории Батуми.