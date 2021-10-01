Открытие затерянной пещеры на Гибралтаре позволит больше узнать о культуре неандертальцев

Москва, 1 октября. Археологи из Национального музея Гибралтара обнаружили новую камеру в комплексе пещер Горама на Гибралтарской скале.

Отмечается, что пещера была изолирована от внешнего мира почти 40 тыс. лет. По словам исследователей, данная находка позволит больше узнать о культуре неандертальцев, пишет газета The Guardian.

К изучению пещеры Вангард археологи приступили еще в 2012 году. В прошлом месяце они наткнулись на брешь в отложениях, которую удалось расширить настолько, чтобы в нее можно было пролезть.

«Это настоящая комната. Такая находка сродни открытию гробницы Тутанхамона», — заявил директор музея Клайв Финлейсон.

В обнаруженной пещере были разбросаны кости рыси и других животных. Кроме того, нашлись многочисленные свидетельства обитания в пещере неандертальцев — каменные орудия труда, останки убитых животных и так далее.

Российские археологи тем временем обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул возле Керчи захоронение полуторагодовалого ребенка. Находку датируют II веком нашей эры.

Удивительные вещи также нашли исследователи в хакасии. Там ученые наткнулись на останки древней женщины с большим количеством украшений из бронзы, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».