30-летнюю Александру Суверневу обвиняют в масштабном поджоге калифорнийского леса. Женщина случайно подожгла лес и вызвала пожарных.

В этот день обстоятельства были против Александры Сувереневой. Женщина отправилась в поход в лес и забыла взять с собой воду. Американка искала воду поблизости и нашла лужу медвежьей мочи. Цвет не смутил Александру. Она решила прокипятить найденную «воду», а после, выпить.

Женщина разожгла костер посреди густого леса. Огонь перекинулся на соседние деревья и охватил большую площадь.

Александра Сувернева вызвала пожарных и скрылась с места преступления. Пламя уничтожило 3 500 гектаров леса в округе Шаста. Теперь любительнице походов грозит до девяти лет лишения свободы.