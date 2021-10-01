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Жительнице Калифорнии грозит до девяти лет за поджог 3 500 гектаров леса
Видео

30-летнюю Александру Суверневу обвиняют в масштабном поджоге калифорнийского леса. Женщина случайно подожгла лес и вызвала пожарных.

В этот день обстоятельства были против Александры Сувереневой. Женщина отправилась в поход в лес и забыла взять с собой воду. Американка искала воду поблизости и нашла лужу медвежьей мочи. Цвет не смутил Александру. Она решила прокипятить найденную «воду», а после, выпить.

Женщина разожгла костер посреди густого леса. Огонь перекинулся на соседние деревья и охватил большую площадь.

Александра Сувернева вызвала пожарных и скрылась с места преступления. Пламя уничтожило 3 500 гектаров леса в округе Шаста. Теперь любительнице походов грозит до девяти лет лишения свободы.

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