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Борис Корчевников предположил, что любовником Славы был Владимир Вдовиченков

  /   Обновлено: 01 октября 2021 10:10
Шоу-бизнес
Борис Корчевников предположил, что любовником Славы был Владимир Вдовиченков
Prt Scr instagram.com  /  @vdovichenkovvladimir

Москва, 1 октября. Певица Слава рассказала об измене своему возлюбленному Анатолию Данилицкому. Она в тот момент ушла жить к любовнику, с которым у нее в итоге не сложились отношения.

Артистка откровенно рассказала о личной жизни в беседе с Борисом Корчевниковым в эфире программы «Судьба человека». Она призналась, что уходила от отца своей второй дочери на три месяца. Тогда ей казалось, что она влюбилась, но ошиблась.

Спустя время Слава вернулась к своему избраннику. По ее словам, Данилицкий нашел в себе силы простить ее, они вновь стали жить вместе.

«Мы простили друг друга и стали снова вместе. Он тоже полюбил. Просто я честнее. А он говорит, что ничего у него на стороне не было. Мой любовник был красивый молодой человек. Но не получилось у нас с ним. И не могло получиться. Мне нужен человек силы и характера», — сказала исполнительница.

Она отметила, что любовник у нее появился во время съемок фильма «Параграф 78». Корчевников моментально сообразил и высказал предположение, что новой любовью певицы в тот момент мог быть Вдовиченков.

«Нет. У Володи тогда была супруга. И не к Куценко я ушла. У него тогда уже была девушка. Они поженились потом», — заметила 41-летняя артистка.

Владимир Вдовиченков после трех неудачных браков обрел счастье с актрисой Еленой Лядовой. В официальных отношениях они состоят с 2015 года. Супруги познакомились на съемках фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

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вдовиченков корчевников слава судьба человека
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