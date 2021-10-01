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Милонов: В Британии открыли ящик «голубой Пандоры», так что переживаю за мистера Бина
Шоу-бизнес
Милонов: В Британии открыли ящик «голубой Пандоры», так что переживаю за мистера Бина
Кадр из сериала «Мистер Бин»  / 

Если Джеймс Бонд станет гомосексуалистом, в России можно будет снимать фильмы о победе Петрова и Боширова над этим шпионом. Таким мнением поделился в беседе с ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.

Собеседник отреагировал на новость о том, что британский актер Бен Уишоу предложил отдать роль культового агента британской короны в следующем фильме артисту нетрадиционной ориентации.

«Джеймс Бонд-гомосексуалист? Ну что ж, это будет обидно, но что поделаешь. Наверное, придется смириться с тем, что теперь икона британского стиля станет гомосексуалистом. Честно говоря, мне от этого печально. Джеймс Бонд — это в том числе и фильмы, которые были в моем детстве. Мы все помним Шона Коннери, Тимоти Далтона. Интересное было кино, хорошее. Однако сейчас оно становится другим», — сообщил депутат.

Виталий Милонов также отметил, что такие перемены могут открыть новые горизонты и перед отечественным кинематографом.

«Мы любим Англию не за какие-то радикальные феминитивы, а за их здоровый консерватизм. Именно от здорового консерватизма они сейчас отказываются. Очень непонятно и обидно. Они теряют свою идентичность. В России никто не будет смотреть фильмы про Джеймса Бонда-гомосексуалиста. Тогда мы сами сможем снимать кино про то, как наши Боширов и Петров гасят его безбожно», — пояснил собеседник ФАН.

Милонов: В Бритнаии открыли ящик «голубой Пандоры», так что переживаю за мистера Бина
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

В завершение он оценил шансы того, что предложение Бена Уишоу может и в самом деле быть воплощено.

«В Англии — запросто. Ты там только скажи что-нибудь адское про гомосексуалистов, они тут же это подхватят. В Европе это мейнстрим. Открыв ящик «голубой Пандоры», они вряд ли остановятся. Я искренне переживаю за мистера Бина. Как бы ему ни пришлось сменить ориентацию», — подытожил народный избранник.

Ранее Виталий Милонов в беседе с ФАН рассказал, как Германия после нацизма впадет в безумие «голубизма». По его словам, приезжающие в ФРГ мигранты не станут мириться с ЛГБТ-ценностями.

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Все новости / Шоу-бизнес / Милонов: В Британии открыли ящик «голубой Пандоры», так что переживаю за мистера Бина
милонов джеймс бонд
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