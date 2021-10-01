Лукашенко отказался говорить про Тихановскую в интервью CNN

Минск, 1 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался обсуждать экс-кандидата на пост главы республики Светлану Тихановскую. Это произошло в ходе интервью.

Белорусский лидер пообщался с корреспондентом американского телеканала CNN Мэттью Чэнсом. Президент признался, что не будет говорить про «персонажа в женском роде». Речь идет о подавшейся в политику Светлане Тихановской.

«Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, лидером оппозиции можно называть человека, который проживает в конкретной стране и имеет точку зрения, отличную от правительства. Лукашенко подтвердил, что знает таких людей в Белоруссии. Они находятся на стороне американцев и получают от них деньги, заявил президент.

Тихановская ранее поделилась ожиданиями от диалога России и Белоруссии. Экс-кандидат в президенты считает, что отношения двух стран должны соответствовать тесно связанной экономике.