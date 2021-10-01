Поклонская назвала кадровой чехардой перестановки в правительстве Крыма

Симферополь, 1 октября. Руководство Крыма должно поменять подход к процедуре выбора кандидатов на министерские должности, заявила депутат Госдумы седьмого созыва Наталья Поклонская.

Недавно стало известно о кадровых перестановках в крымском правительстве. Вице-премьер Евгений Кабанов и министр строительства и архитектуры Михаил Храмов были уволены, после чего их арестовали по обвинению в хищении государственных средств. Позже в отставку ушли министр транспорта и глава минздрава республики.

Наталья Поклонская отметила, что в крымском правительстве часто повторяется подобная история, когда высокопоставленные лица, проработав определенное время, становятся участниками коррупционных скандалов.

«Пока мы видим кадровую чехарду и аресты. Конечно, было бы лучше, наоборот. Понятно, что глава Крыма — единственный человек, который работает, и сложно находится в окружении, где без него никто ничего не делает», — сообщила политик в интервью РИА Новости.

Политолог Иван Мезюхо ранее прокомментировал отставку министра здравоохранения Крыма Александра Остапенко. По его мнению, это не последняя кадровая перестановка в местном правительстве.