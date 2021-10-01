Местные жители спасли ребенка во время пожара в Тульской области

Тула, 1 октября. Жильцы спасли четырехлетнюю девочку из огня до приезда сотрудников МЧС. Решается вопрос о поощрении местных жителей.

Возгорание произошло в квартире четырехэтажного дома в городе Советске Тульской области. Выйти через лестничную площадку не было возможности. До приезда спасателей жители растянули покрывало, и на него с третьего этажа выпрыгнула четырехлетняя девочка. Операция по спасению завершилась успешно. Ребенок не пострадал.

Сотрудники МЧС установили, что пламя полыхало на втором этаже. Они потушили его менее, чем за 20 минут. Очаг находился на кухне. Спасатели эвакуировали семерых человек. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время решается вопрос о награждении жильцов, которые не растерялись и помогли попавшему в беду ребенку.

Накануне сотрудники МЧС спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Тюмени.