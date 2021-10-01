Аналитики Baijiahao поговоркой описали шансы ЕС одолеть Россию в ядерной войне

Пекин, 1 октября. Попытка европейских государств развязать с Россией ядерную войну будет иметь для них катастрофические последствия, сообщает Baijiahao.

На сегодняшний день среди европейских стран только Франция, Германия и Великобритания могут похвастать хоть какой-то военной силой. При этом ядерным оружием обладает лишь Париж и Лондон. Как пишет «ПолитРоссия», на этом фоне китайские аналитики поговоркой описали шансы так называемой большой тройки победить в ядерной войне с РФ.

Хотя Великобритания и располагает ядерным арсеналом, самой мощной ракетой королевства значится Trident. Американский боеприпас способен преодолевать расстояние в 12 000 километров. При этом сами британцы производить ядерное вооружение не могут. Даже обслуживанием Trident занимаются специалисты из США. Возможности Франции несколько лучше. Так, в ее распоряжении есть баллистическая ракета M51, дальность действия которой достигает 13 000 километров. Правда, неясно, в каком техническом состоянии эти снаряды находятся сегодня.

Усугубляется ситуация тем, что арсенал стратегического вооружения этих двух стран очень ограничен. Его невозможно даже сравнивать с возможностями российских военных. Если же Франция и Британия при поддержке ФРГ все же ввяжутся в ядерное противостояние с Москвой, описать последствия такой авантюры можно одной фразой, заявляют авторы статьи.

«Это будет похоже на удар яйца о камень», — говорится в публикации.

Ранее, как пишет «Царьград», американский отставной военный Дэниэл Дэвис рассказал, из-за чего может начаться война между США и Россией. На этом фоне китайские аналитики предрекли крах Соединенных Штатов в случае вооруженного столкновения с РФ.