Грузинские правоохранители сообщили, что Саакашвили не пересекал границу

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили правоохранители страны.

Сообщения о прибытии Саакашвили на родину опровергли грузинские правоохранители. Политик не пересекал госграницу, отметили в МВД страны.

«Саакашвили не пересекал государственную границу», - заявили в пресс-службе грузинского ведомства.

Ранее экс-президент написал в Facebook, что прибыл в Батуми. По его словам, 2 октября он намерен пойти на выборы органов местного самоуправления.

Грузинские власти неоднократно предупреждали, что объявленный в розыск Саакашвили будет задержан после пересечения границы. Это его первый визит на родину за последние восемь лет.