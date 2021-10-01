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Грузинские правоохранители сообщили, что Саакашвили не пересекал границу

  /   Обновлено: 01 октября 2021 09:54
Политика
Грузинские правоохранители сообщили, что Саакашвили не пересекал границу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Коцаба

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу, заявили правоохранители страны.

Сообщения о прибытии Саакашвили на родину опровергли грузинские правоохранители. Политик не пересекал госграницу, отметили в МВД страны.

«Саакашвили не пересекал государственную границу», - заявили в пресс-службе грузинского ведомства.

Ранее экс-президент написал в Facebook, что прибыл в Батуми. По его словам, 2 октября он намерен пойти на выборы органов местного самоуправления.

Грузинские власти неоднократно предупреждали, что объявленный в розыск Саакашвили будет задержан после пересечения границы. Это его первый визит на родину за последние восемь лет.

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саакашвили грузия правоохранители
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