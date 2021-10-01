Актриса из «Мандалорца» Розарио Доусон сыграет в Dying Light 2

Москва, 1 октября. Актриса Розарио Доусон подарила свою внешность одному из главных героев экшена Dying Light 2. Она сыграла Лаван.

Польская компания Techland опубликовала новый трейлер Dying Light 2 на официальном канале игры в YouTube. В стильном тизере сперва показывают внешний вид Лаван, а затем переключаются на реальный мир. В кадре появляется актриса, которая рассказывает о своем герое.

«Вы узнаете ее как настоящего бойца, вероятно, одного из сильнейших в Городе. Сложная, упрямая, беспощадная — Лаван может стать одним из ваших самых ценных союзников, так что не злите ее», — сказала звезда «Мандалорца».

Релиз Dying Light 2 ожидается 4 февраля 2022 года. Изначально игру планировали выпустить весной 2020 года. Разработчики увеличили срок создания проекта, чтобы лучше реализовать свое видение. Игра выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.