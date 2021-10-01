Наташа Королева прокомментировала желание Азизы выносить ее яйцеклетку

Москва, 1 октября. Известная российская певица Наташа Королева прокомментировала просьбу ее коллеги по цеху Азизы об использовании яйцеклетки звезды. Известно, что вдова Игоря Талькова не теряет надежды стать матерью и ищет любые способы для решения проблемы, пишет Teleprogramma.pro.

Наташа Королева желание Азизы похвалила. Она отметила, что современные технологии позволяют сделать счастливыми семьи, на которых врачи поставили крест как на возможных родителях, сегодня, по ее мнению, бесплодие уже не так страшно звучит.