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Наташа Королева прокомментировала желание Азизы выносить ее яйцеклетку
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала желание Азизы выносить ее яйцеклетку
instagram.com  /  @azizamuhamedova

Москва, 1 октября. Известная российская певица Наташа Королева прокомментировала просьбу ее коллеги по цеху Азизы об использовании яйцеклетки звезды. Известно, что вдова Игоря Талькова не теряет надежды стать матерью и ищет любые способы для решения проблемы, пишет Teleprogramma.pro.

Наташа Королева желание Азизы похвалила. Она отметила, что современные технологии позволяют сделать счастливыми семьи, на которых врачи поставили крест как на возможных родителях, сегодня, по ее мнению, бесплодие уже не так страшно звучит.

«Я от всей души желаю, чтобы у Азизы с мужем все получилось, в их семье наступило долгожданное пополнение!» — написала Наташа Королева.

«Мы изготовили платье для Азизы за два дня буквально. Трудились и днем, и ночью для того, чтобы Азиза стала самой красивой невестой! Она этого заслуживает как никто другой», — рассказывала изданию «Собеседник» Керимова.

Известно, что на свадьбу пришли родственники и близкие друзья новоявленной четы.

Ранее певица Азиза озвучила свою версию о причинах фатального запоя Легкоступовой.

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