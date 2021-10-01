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Профессор Филиппов указал на исчезновение социализма после распада СССР
Политика
Профессор Филиппов указал на исчезновение социализма после распада СССР
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 октября. Крах СССР повлек за собой исчезновение социалистического лагеря. Это стало причиной изменения миропорядка, уверен профессор НИУ «Высшая школа экономики» Александр Филиппов.

Социолог раскрыл правду о значении падения СССР для миропорядка. Философ выступил с мнением по случаю 30-й годовщины распада Советского Союза. Он указал на исчезновение социализма после краха страны.

Распад государства привел к потере внешней империи, ключевой стержневой идеи политико-идеологического универсализма, которую СССР распространял по всему миру, пояснил профессор. Это обеспечивало идейное присутствие Советского Союза в других частях планеты.

«Если нужно было получить доступ к рудникам где-нибудь в Африке, то в распоряжении, помимо военной техники, было еще всепобеждающее учение марксизма-ленинизма, теория мировой социалистической системы, специальные идеологические институты, которые готовили кадры для вооруженной или, наоборот, мирной борьбы», — подчеркнул Филиппов.

Ранее доктор исторических наук Михал Глок рассказал о благотворном влиянии Советского Союза на Польшу. Он обратил внимание на роль Москвы в процветании Варшавы. Однако местные политики никогда этого не признают, уверен эксперт.

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