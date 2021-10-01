«Оператор ГТС Украины» объявил о прекращении транзита российского газа в Венгрию

Киев, 1 октября. Киев лишился возможности импорта природного газа из Венгрии из-за прекращения транзита по украинской территории российского газа венгерской стороне.

Пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины» отмечает, что поставки голубого топлива осуществлялись путем виртуального реверса. Кроме того, там добавили, что транзит российского природного газа через территорию Украины в Венгрию прекращен с пятницы, 1 октября.

«Газпром» и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd 27 сентября подписали новые контракты на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. Киевские власти в связи с этим выразили недовольство и заверили, что такое решение Будапешта может негативно сказаться на украино-венгерских отношениях. Кроме того, Украина обратилась в Еврокомиссию с просьбой проверить контракт.