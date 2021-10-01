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Николич прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» в матче Лиги Европы
Спорт
Николич прокомментировал поражение «Локомотива» от «Лацио» в матче Лиги Европы
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Рим, 1 октября. Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги игры с итальянским «Лацио», которая завершилась поражением российского клуба со счетом 0:2.

«Локомотив» накануне уступил «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы, который прошел на стадионе «Олимпико» в Риме. Хозяева дважды поразили ворота Маринато Гильерме до перерыва, не позволив «железнодорожникам» забить. После игры главный тренер «Локомотива» Марко Николич в эфире «Матч ТВ» признал, что соперник действовал лучше.

«Это качественная, опытная команда. Мы собрали всех игроков, все силы, которые у нас есть. У нас были короткие отрезки, когда мы создавали опасные моменты. Но у "Лацио" было очень много моментов, особенно в первом тайме», — заметил сербский специалист.

После поражения в Риме «Локомотив» опустился на последнюю строчку в турнирной таблице группы E, пишет RT. В двух матчах Лиги Европы столичный клуб набрал одно очко.

Ранее московский «Спартак» одержал волевую победу над итальянским «Наполи» в гостевом матче Лиги Европы. Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2.

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