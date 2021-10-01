Вице-премьер Чернышенко поддержал идею субсидирования отрасли радиоэлектроники

Москва, 1 октября. Господдержка обеспечит развитие российской радиоэлектронной отрасли, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Правительство утвердило правила предоставления субсидий для бизнеса. Предприниматели смогут рассчитывать на помощь государства при внедрении отечественной радиоэлектронной продукции.

«Это поможет вовлечь заказчиков из нерегулируемых секторов и поддержать спрос на уже созданные продукты», — отметил Чернышенко.

По его словам, уже подготовлено более 20 проектов на сумму свыше 200 миллиардов рублей. Участники проектов смогут получить порядка 50 миллиардов в формате субсидий. Это должно стать примером для других отечественных производителей и предпринимателей.

Власти России продолжают работу по созданию стимулов для развития экономики, в том числе ориентируясь на успешный опыт субсидирования ипотеки. Эту программу планируется распространить на индивидуальное жилищное строительство.