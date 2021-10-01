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Аналитики «Работы.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России

  /   Обновлено: 01 октября 2021 09:31
Общество
Аналитики «Работы.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии для пенсионеров в России
pixabay.com

Москва, 1 октября. Российские работодатели предлагают высокий уровень заработной платы для кандидатов пенсионного возраста в Санкт-Петербурге и Красноярском крае.

Специалисты сервиса «Работа.ру» изучили список вакансий для лиц предпенсионного и пенсионного возраста и определили наиболее высокооплачиваемые профессии. Согласно результатам исследования, высокий уровень зарплаты предлагают операторам по добыче нефти, геодезистам и шеф-поварам.

В Санкт-Петербурге предлагают доход в размере от 145 тысяч рублей в месяц сварщикам на машиностроительном заводе. Кандидаты должны обладать пятилетним стажем, навыком работы с высоколегированными жаропрочными сталями, а также определенным уровнем квалификации. Геодезистам в Красноярском крае обещают зарплату от 120 тысяч рублей при условии наличия навыков работы с программой автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD.

Как сообщалось ранее, 53% российских работодателей готовы рассматривать кандидатов пенсионного возраста. При этом в стране наблюдается тенденция к повышению заработной платы для работающих пенсионеров.

Зарплату в размере от 270 до 335 тысяч рублей предлагают PHP-разработчикам в Санкт-Петербурге, передает «Петербургский дневник». Кандидат должен иметь опыт работы от 6 лет.

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