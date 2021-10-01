Советник Байдена провел переговоры с вернувшимся в США послом Франции

Вашингтон, 1 октября. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провел переговоры с вернувшимся в США послом Франции Филиппом Этьеном, сообщили в Белом доме.

В документе сказано, что во время встречи стороны подтвердили приверженность процессу по углублению консультаций по ряду стратегических вопросов, о чем до этого говорили президент США Джо Байден и его французский коллега Эммануэль Макрон по телефону.

Джейк Салливан поддержал план французского дипломата по взаимодействию с американским правительством для продвижения общей повестки в преддверии встречи лидеров Соединенных Штатов и Франции в Европе в конце октября, сказано в сообщении Белого дома.

Как стало известно ранее, Джейк Салливан готовится посетить Саудовскую Аравию, Египет и ОАЭ. Все перечисленные страны являются партнерами Вашингтона.