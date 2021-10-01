Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации, клуба «Шериф»

Чемпион Молдавии — приднестровский «Шериф» — сенсационно дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первых двух турах были последовательно обыграны львовский «Шахтер» и рекордсмен по числу побед в этом турнире — мадридский «Реал». В следующих двух турах «Шериф» сыграет с чемпионом Италии — «Интером».

Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации? Каковы футбольные успехи других непризнанных государств и регионов мира? Что происходит в российском футболе?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

Юрий Роденков , диакон и экс-футболист «Зенита»;

, диакон и экс-футболист «Зенита»; Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ.

Брифинг состоится в пятницу, 1 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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