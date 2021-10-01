Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 10:34
10:32
Происшествия
В одном из домов деревни Реполка нашли тела супругов в кровати
10:31
Общество
Крематорий под Самарой — «прикрытие» для нового кладбища? Расследование ФАН
10:31
Общество
В честь умершей от COVID-19 медсестры назвали улицу в городе в Нижегородской области
10:31
Общество
Американец Джейкоб приехал в Россию и удивился вкусу местных супов
10:29
Общество
Американец Джейкоб удивился использованию балкона жителями России
10:29
Происшествия
ФСБ обнародовала кадры задержания пособника ИГИЛ в Карачаево-Черкесии
10:25
Экономика
Путин поручил провести оценку изменения параметров бюджета России на 2022 год
10:25
Общество
Директор «Тайгана» Зубков рассказал ФАН об инциденте с малышом и тигром в парке Крыма
10:24
Экономика
«Газпром» вышел в сентябре на рекордные за 13 лет показатели добычи сырья
10:20
Происшествия
Более 100 человек допросили по делу об убийстве студенток в Гае
Все новости

Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации, клуба «Шериф»
Общество
Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации, клуба «Шериф»
Global Look Press  /  © PRESSINPHOTO via www.imago-image

Чемпион Молдавии — приднестровский «Шериф» — сенсационно дебютировал в групповом этапе Лиги чемпионов. В первых двух турах были последовательно обыграны львовский «Шахтер» и рекордсмен по числу побед в этом турнире — мадридский «Реал». В следующих двух турах «Шериф» сыграет с чемпионом Италии — «Интером».

Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации? Каковы футбольные успехи других непризнанных государств и регионов мира? Что происходит в российском футболе?

На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят:

  • Юрий Роденков, диакон и экс-футболист «Зенита»;
  • Иван Скориков, политолог, эксперт Института стран СНГ.

Брифинг состоится в пятницу, 1 октября, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как Приднестровье стало родиной футбольной сенсации, клуба «Шериф»
футбол приднестровье скориков шериф роденков
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru