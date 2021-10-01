Саакашвили сообщил о прибытии в Грузию спустя восемь лет

Тбилиси, 1 октября. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил своим подписчикам в Facebook о возвращении на родину.

Соответствующий пост он разместил на личной странице в социальной сети. По его словам, он уже находится на территории государства.

«Доброе утро Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он.

Стоит отметить, что Саакашвили обещал вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Долгое отсутствие политика в стране можно объяснить рядом уголовных дел, фигурантом которых он является. Текущие власти неоднократно заявляли, что Саакашвили будет немедленно задержан правоохранительными органами после пересечения государственной границы Грузии.

Ранее бывший руководитель государства публиковал на своей странице в Facebook фотографии купленных авиабилетов на рейс в Тбилиси. По имеющимся данным, в страну он должен был прилететь со своей матерью.