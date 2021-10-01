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Чем закончится амнистия для мигрантов, обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 01 октября 2021 09:41
Общество
Чем закончится амнистия для мигрантов, обсудят в медиацентре «Патриот»
Невские Новости  /  Светлана Дремина

В четверг, 30 сентября 2021 года, истек срок действия указа президента РФ, позволяющего иностранным гражданам и лицам без гражданства обратиться в территориальные органы ведомства с заявлением об урегулировании правового положения без наложения санкций.

С 1 октября прекращает свое действие временный запрет на применение к иностранным гражданам и лицам без гражданства мер по принудительному удалению за пределы России.

Сколько мигрантов на территории России не успели легализовать свой статус? Нужно ли продлевать амнистию? Зачем вообще России мигранты? Как много преступлений совершают приезжие на территории России?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит учредитель автономной некоммерческой организации (АНО) «Мадад» Азиз Сайибов.

Эфир Азиза Сайибова пройдет в пятницу, 1 октября, в 13:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 88 94

Для звонков: +7 999 214 80 54, +7 921 952 89 55

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