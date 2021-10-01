Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 10:33
10:32
Происшествия
В одном из домов деревни Реполка нашли тела супругов в кровати
10:31
Общество
Крематорий под Самарой — «прикрытие» для нового кладбища? Расследование ФАН
10:31
Общество
В честь умершей от COVID-19 медсестры назвали улицу в городе в Нижегородской области
10:31
Общество
Американец Джейкоб приехал в Россию и удивился вкусу местных супов
10:29
Общество
Американец Джейкоб удивился использованию балкона жителями России
10:29
Происшествия
ФСБ обнародовала кадры задержания пособника ИГИЛ в Карачаево-Черкесии
10:25
Экономика
Путин поручил провести оценку изменения параметров бюджета России на 2022 год
10:25
Общество
Директор «Тайгана» Зубков рассказал ФАН об инциденте с малышом и тигром в парке Крыма
10:24
Экономика
«Газпром» вышел в сентябре на рекордные за 13 лет показатели добычи сырья
10:20
Происшествия
Более 100 человек допросили по делу об убийстве студенток в Гае
Все новости

Российским военным передали партию новейших вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник»
Армия
Российским военным передали партию новейших вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник»
mil.ru  /  Пресс-служба Западного военного округа

Москва, 1 октября. Партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» была передана российским военным в рамках гособоронзаказа, сообщает издание «Красная звезда».

По данным СМИ, наряду с вертолетами Вооруженные силы РФ также получили самоходные гаубицы «Мста-СМ» калибра 152 мм. Орудия предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, а также бронированной техники.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что российский боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» по применяемым технологиям «взаимодействия в группе» опережает мысль инженеров из США. Как сообщает «Царьград», ранее в России протестировали новую ракету для данного вертолета. С помощью этого боеприпаса «Ночные охотники» смогут поражать все виды танковой техники, а также подводные и надводные цели.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Российским военным передали партию новейших вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник»
россия вс рф ми-28
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru