Российским военным передали партию новейших вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник»

Москва, 1 октября. Партия новейших ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» была передана российским военным в рамках гособоронзаказа, сообщает издание «Красная звезда».

По данным СМИ, наряду с вертолетами Вооруженные силы РФ также получили самоходные гаубицы «Мста-СМ» калибра 152 мм. Орудия предназначены для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, а также бронированной техники.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что российский боевой вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» по применяемым технологиям «взаимодействия в группе» опережает мысль инженеров из США. Как сообщает «Царьград», ранее в России протестировали новую ракету для данного вертолета. С помощью этого боеприпаса «Ночные охотники» смогут поражать все виды танковой техники, а также подводные и надводные цели.