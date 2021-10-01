Аресты чиновников и коммерсантов в России как результат борьбы с коррупцией

Серия арестов высоких чиновников и крупных бизнесменов стала поводом для множества спекуляций. Это обвинение основателя Group-IB Ильи Сачкова в госизмене, арест бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексея Бессонова, обвинение вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, аресты крымских чиновников: бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и бывшего министра строительства республики Михаила Храмова.

Действительно ли в России началась тотальная зачистка от мошенников и «пятой колонны» или речь идет о системной работе, которую вдруг стало видно? Каков уровень коррупции в России, насколько серьезно страдает экономика страны от этого недуга? Возможно ли в принципе искоренить коррупцию и что для этого нужно сделать?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Эфир Кирилла Кабанова состоится в пятницу, 1 октября, в 11:30.

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Прямой эфир пройдет — здесь.

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