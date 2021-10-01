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Аресты чиновников и коммерсантов в России как результат борьбы с коррупцией
Общество
Аресты чиновников и коммерсантов в России как результат борьбы с коррупцией
karelia.sledcom.ru  / 

Серия арестов высоких чиновников и крупных бизнесменов стала поводом для множества спекуляций. Это обвинение основателя Group-IB Ильи Сачкова в госизмене, арест бывшего начальника отдела торгово-финансовых операций казначейства «Лукойла» Алексея Бессонова, обвинение вице-президента Сбербанка, бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, аресты крымских чиновников: бывшего вице-премьера Крыма Евгения Кабанова и бывшего министра строительства республики Михаила Храмова.

Действительно ли в России началась тотальная зачистка от мошенников и «пятой колонны» или речь идет о системной работе, которую вдруг стало видно? Каков уровень коррупции в России, насколько серьезно страдает экономика страны от этого недуга? Возможно ли в принципе искоренить коррупцию и что для этого нужно сделать?

На эти и другие вопросы в эфире Медиагруппы «Патриот» ответит председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Эфир Кирилла Кабанова состоится в пятницу, 1 октября, в 11:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Кроме того, вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 88 94, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

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