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Отец убитой студентки оренбургского колледжа предложил вернуть смертную казнь
Происшествия
Отец убитой студентки оренбургского колледжа предложил вернуть смертную казнь
ФБА «Экономика сегодня»  /  Виктор Сухоруков

Оренбург, 1 октября. Родители убитых студенток медицинского колледжа в Оренбургской области высказались о трагедии. Отец одной из погибших предложил вернуть смертную казнь.

Мужчина выразил надежду, что следователи как можно скорее найдут преступника, чтобы тот понес заслуженное наказание. Отец, в жизнь которого ворвалось горе, считает необходимым вспомнить о высшей мере наказания.

«Надо найти его [преступника — Прим. ФАН] и вернуть смертную казнь. Что с таким еще делать?» — сказал мужчина в беседе с порталом «Уфа1.ру».

Мать другой студентки отметила, что дочь накануне трагедии говорила, что навестит родителей в выходные. Она не верит, что теперь ее дочери нет в живых.

«Она у меня умница была, с детства хотела быть медиком, училась на медсестру, уже на третьем курсе была, у нее было много друзей, ее любили и уважали. Девчонки, с которыми она жила, тоже были нормальные», — сказала женщина.

Накануне в квартире жилого дома произошел пожар. После тушения в доме обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также был найден труп с похожими ранами. Позднее выяснилось, что это студентки медицинского колледжа, которые снимали квартиру. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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убийство оренбургская область студентки
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