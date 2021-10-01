Рейтинг антироссийских СМИ. Выпуск 85

ФАН представляет 84-й выпуск рейтинга СМИ, активно продвигающих антироссийскую повестку. Разберем в нем новую подборку вбросов: США не пускают в страну привитых «Спутником V», в Москве полиция блокирует приемную депутата КПРФ, президент РФ Владимир Путин взял красивую переводчицу на встречу с бывшим лидером США Дональдом Трампом, чтобы отвлечь его. Подробнее — в нашем материале.

Итоги недели

«Эхо Москвы» все еще удерживает первую строчку нашего рейтинга. У издания 45 текстов антироссийской направленности. Издание «Дождь»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) поднялось на вторую строчку — 44 текста. На третье место вернулась «Медиазона» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) — 39 текстов.

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Напомним, фейк — это мистификация или намеренное распространение в инфопространстве фальшивых новостей, которые не соответствуют действительности.

Запрет на въезд

Газета The Washinton Post опубликовала статью под заголовком «Новые правила въезда в США закрывают двери для тех, кто полностью вакцинирован российским «Спутником V». В материале сообщалось, что вступающие в силу в ноябре новые правила закроют двери для людей, которые получили две дозы российской вакцины «Спутник V».

По данным издания, эти правила требуют, чтобы большинство неграждан, желающих въехать в Соединенные Штаты, были вакцинированы прививками, одобренными управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США или Всемирной организацией здравоохранения.

Посольство России в США опровергло эту информацию. Сообщается, что Вашингтон не принимал решение об ограничении на въезд привитых вакциной от коронавируса «Спутник V».

«Посольство ориентируется на решения официальных властей США по тому или иному вопросу. Насколько нам известно, упомянутое постановление по въезду привитых «Спутником V» не принималось», — рассказали в посольстве.

Global Look Press / Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Как отметил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков, российская вакцина «Спутник V» продолжает оставаться целью информационных атак. Мировые фармакологические гиганты получили и получают сейчас колоссальные прибыли, и наличие конкуренции им явно ненужно.

«Интересы Big Pharma совпадают с геополитическими установками Запада, который стремится не допустить расширения российского влияния в любых сферах. И даже то, что российская вакцина могла бы помочь устранить дисбаланс богатых и бедных стран в вакцинации населения, спасти миллионы жизней, не останавливает вбросы фейков против нее. На этот раз распространителем негативной информации о «Спутник V» стала обладающая солидными статусом и аудиторией The Washington Post, что в очередной раз подчеркивает серьезность намерений противников российского препарата», — пояснил Сергей Простаков.

Публицист, политический аналитик Юрий Голубь обратил внимание, что спровоцированное США взаимное выдворение работников посольств и политика «визового сдерживания» и так всерьез осложнили въезд из России. Ограничения для вакцинированных «Спутником V», даже если они будут приняты, для российских граждан существенно картину не изменят. Подобные публикации - часть пропагандистской кампании против отечественной вакцины, и их целевая аудитория — страны, которые разрешают прививки «Спутником V» и закупают ее для своих граждан.

«Конечно, результат возможен, на уловку могут поддаться многие. Но главный аргумент в пользу российской вакцины — ее эффективность. Когда на весах лежит здоровье миллионов и шанс на победу над пандемией, возможность въезда в США — сомнительная альтернатива. И в этом смысле подобная пропаганда может ударить по самим США, которые вместо реального участия в борьбе с COVID 19 занимаются политизацией вопроса», — добавил Юрий Голубь.

Блокада в Москве

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что коммунисты примут «все необходимые меры» в связи с якобы блокированием сотрудниками полиции в Москве общественной приемной первого вице-спикера Госдумы Ивана Мельникова.

В Московской полиции опровергли блокирование приемной депутата КПРФ. Полицейские пришли в приемную первого вице-спикера Госдумы Мельникова, потому что там пытался скрыться от административной ответственности гражданин Биджев. При этом силовики не блокировали здание и не входили внутрь.

На данный момент на гражданина Биджева составлен протокол о нарушении порядка проведения массовой акции.

Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин

Сергей Простаков заметил, что история с появлением полиции у приемной депутата Госдумы от КПРФ Мельникова в Москве выглядела запутанной, но запутали ее скорее сами коммунисты. Они в среду подали 31 иск об отмене итогов дистанционного электронного голосования, а юристу партии Биджеву, которого разыскивали правоохранительные органы, суд назначил 10 суток административного ареста.

«Действия полиции стали для КПРФ поводом для громких заявлений и публичных акций (например, отказ фракции участвовать в заседании Мосгордумы). Однако вряд ли стоит ожидать от партии отказа от своих мандатов. Хоть КПРФ и далеко отошла от коммунистических идей, но, заявляя о верности заветам Ленина, руководство партии вряд ли станет поступать вопреки его принципу использовать все возможные формы легальной политической борьбы. А действия против себя КПРФ, подобно сторонниками Навального, будет и впредь гиперболизировать, и создавать из себя образ невинной жертвы», — пояснил Сергей Простаков.

Юрий Голубь обратил внимание, что заявления о фальсификации и попытка организовать протесты — традиционная риторика КПРФ после любых выборов. В свою очередь действия силовиков трактуются как давление. В этом смысле незаконная массовая акция и ее последствия в виде административных санкций только на руку партии, поскольку позволяют заявлять о блокировании приемных, преследовании активистов и т.д.

«Все это — привычный спектакль. Очевидно, что политики, которые всерьез, а не для виду отрицают результаты выборов, должны отказаться от мандатов. Но этого не будет, поскольку результат голосования более чем устраивает КПРФ. Она превратилась в лидера всей — левой, либеральной, националистической и так далее — оппозиции и, как мы можем наблюдать, во всю использует этот статус. Очень хочется надеяться, что новые опасные попутчики не подведут партию под монастырь», — пояснил Сергей Простаков.

Красивая переводчица

Бывший пресс-секретарь Дональда Трампа Стефани Гришэм, которая уже подверглась резкой критике его сторонников за попытку сделать деньги на имени прежнего начальника, утверждает, что российский президент Владимир Путин якобы мог специально взять красивую переводчицу на встречу с американским лидером во время саммита G20 в 2019 году в Осаке, чтобы отвлечь внимание Трампа от переговоров. Об этом говорится в ее еще не вышедшей книге, фрагменты которой публикует во вторник газета The New York Times.

«После начала встречи советник Трампа Фиона Хилл спросила у меня, заметила ли я переводчицу Путина. Это была привлекательная брюнетка с длинными волосами, красивым лицом и отменной фигурой. Она [Хилл] сказала, что подозревает, что Путин мог специально выбрать такую женщину, чтобы отвлечь президента», — приводит газета отрывок из книги.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не принимает участия в отборе переводчиц для переговоров. Этим вопросом занимается МИД.

«Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента. Путин сам не участвует в этом процессе», – заявил он.

Сергей Простаков обратил внимание, что воспоминания бывшего пресс-секретаря американского президента Стефани Гришэм полны курьезных утверждений. Вместе со «слишком красивой» переводчицей Путина в них есть, например, намеренный кашель российского президента, который якобы мог спутать и напугать Трампа.

«Это трудно назвать чем-то, кроме фейка. Однако нельзя не отметить, что пассаж про переводчицу на Западе, где на словах яростно борются с объективацией и сексуализацией женщин, не вызвал никаких сомнений в уместности и приличности. Когда дело касается России, ненависть к ней сбрасывает любые западные маски гуманизма», — пояснил Сергей Простаков.

Как считает Юрий Голубь, в стране победившего феминизма и фастфуда любая симпатичная российская женщина может показаться сногсшибательной красавицей. Тем более, что для самой Стефани Гришэм эта тема, наверняка, является болезненной — не даром в своей книге бывшая пресс-секретарь неоднократно упоминает, как с ней якобы заигрывал Трамп. Можно только порадоваться за наш МИД и его сотрудниц, которые своим профессионализмом и красотой помогают продвижению российских интересов на международной арене.

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.