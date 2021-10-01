Экс-директор ФК «Тамбов» Коновалова задержана по делу о мошенничестве

Тамбов, 1 октября. Правоохранители задержали бывшего директора ФК «Тамбов» Ольгу Коновалову по делу о мошенничестве с бюджетными средствами, сообщил в пятницу ее адвокат Дмитрий Кислинский.

Бывший руководитель тамбовской футбольной команды проходит подозреваемой по статье 159 УК РФ. Юридический представитель отметил, что на данный момент обвинение Коноваловой не предъявлено, пишет ТАСС. Как отметили журналисты, речь идет о выделении клубу более 100 миллионов рублей. По данным следствия, члены руководства «Тамбова» незаконно присваивали денежные средства.

По данным местных СМИ, сейчас задержанная находится в изоляторе временного содержания в Тамбове. В ближайшие дни в отношении Ольги Коноваловой будет избрана мера пресечения.

На днях стало известно о задержании бывшего главы концерна «Тракторные заводы» Михаила Болотина. Предприниматель стал фигурантом уголовного дела о растрате средств.