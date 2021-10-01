Погранведомства восьми стран проведут переговоры о сотрудничестве на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 1 октября. Представители стран-участниц Арктического форума береговых охран проведут в Петропавловске-Камчатском саммит с 5 по 8 октября.

Пограничное управление ФСБ России по восточному арктическому району отметило, что работа форума береговых охран направлена на установление крепкого многостороннего сотрудничества. Оно предусматривает решение совместных задачи в морских акваториях Арктики.

«Во встрече примут участие представители восьми арктических государств (Дании, Исландии, Канады, Норвегии, России, США, Финляндии, Швеции)», — говорится в сообщении.

Столь масштабная встреча погранведомств в участием России пройдет впервые. Ранее в таких переговорах принимали участие только представители 17-го района Береговой охраны США.

Россия готова провести международную экспедицию в Арктику. Президент страны Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), заявил, что базой для проведения исследовательской миссии может стать дрейфующая научая станция «Северный полюс».