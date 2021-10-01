Исследование: игристые вина из России превосходят зарубежные аналоги

Москва, 1 октября. Роскачество провело исследование среди игристых вин и выяснило, какие напитки лучше. Дегустаторы оценивали алкоголь по 12 параметрам.

Исследователи предложили дегустаторам вслепую сравнить разные игристые вина. Каждый образец был приобретен в рознице по цене до 1000 рублей. Для корректности сравнения, оценки вин от сомелье и стоимость напитков сопоставлялись в нескольких категориях.

Каждой категории вин присваивался один балл, если он получил высокий рейтинг от экспертов. Российские напитки могли собрать максимум десять очков. По мнению специалистов, лучшим оказался итальянский брют, но у российского рейтинг выше на несколько десятых балла.

Лучшее белое полусладкое игристое вино изготавливают в Крыму. Среди розовых напитков тоже отдали предпочтение российскому производителю. Итальянская продукция заработала балл за цену при оценке красного вина, в российская – за качество.

Минэкономразвития и Минпромторг подготовили предложение, согласно которому будут увеличены пошлины на ряд продуктов из Евросоюза. Цены в будущем могут вырасти на импортный алкоголь и парфюмерию. Размер пошлин пока не определили.