Гастроэнтеролог Дианова предостерегла пожилых людей от употребления полуфабрикатов

Москва, 1 октября. Обмен веществ в человеческом организме с возрастом замедляется. По этой причине уходит больше сил на переваривание пищи. Подробнее об этом рассказала гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Специалист заявила, что для нормального функционирования желудка пожилым людям следует исключить из своего рациона некоторые продукты. Среди них Дианова особо отметила полуфабрикаты с содержанием добавок и усилителей вкуса.

«Под запретом промышленные продукты, полуфабрикаты, также нужно ограничить потребление сладостей. Сюда же попадает сдобная выпечка, которая содержит пальмовое масло, избыточное количество трансжиров и много сахаров, то есть лучше отдавать предпочтение цельнозерновому хлебу», — рассказала гастроэнтеролог в интервью радио Sputnik.

Несмотря на полезность фруктов и овощей, иногда они могут нанести организму вред. В случае с заболеваниями желудочно-кишечного тракта стоит исключить из рациона груши. Высокий уровень содержания клетчатки в этом фрукте может оказать раздражающий эффект на слизистую оболочку кишечника.