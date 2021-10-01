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Доллар укрепился на открытии торгов на Московской бирже

  /   Обновлено: 01 октября 2021 08:07
Экономика
Доллар укрепился на открытии торгов на Московской бирже
ФБА «Экономика сегодня»

, 1 октября. Стоимость американской национальной валюты на открытии торговой сессии на Московской бирже, по сравнению с показателями при закрытии торгов, выросла на 14,25 копейки.

Таким образом цена доллара достигла 72,88 рубля за единицу. Стоимость евро также изменилась. Валюта выросла на 19,5 копейки и достигла значения в 84,31 рубля.

Финансовый эксперт Юрий Попов ранее заявил, что российский рубль — это единственная валюта, которая смогла укрепиться на мировом рынке в отношении доллара за последнее время. Специалист указал, что большинство международных денежных единиц в ходе торгов на биржах потеряло в районе 1-2 процентных пунктов, а некоторые от 5 до 7 процентов. Причиной позитивных показателей в динамике российского рубля является политика Центрального банка Российской Федерации. Повысив ключевую ставку ведомство спровоцировало денежный поток в Облигации федерального займа (ОФЗ).

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