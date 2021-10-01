Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа

Москва, 1 октября. Ученые центра «Вектор» Роспотребнадзора на основе исследований пришли к выводу, что COVID-19 значительно усложняет течение вируса гриппа в организме.

Эту новость сообщил заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов. При этом специалисты отметили, что коронавирус в 2020 году практически полностью вытеснил грипп.

«Мы промоделировали на лабораторных животных, что, встретившись с сочетанным заболеванием коронавируса и гриппа, можно более тяжело переболеть гриппом, и мы показали у лабораторных животных, что заражаемость происходит в больших количествах», — сказал Агафонов в пресс-центре ТАСС.

Ученые заявил об опасности такого явления. Циркуляция SARS-CoV-2 в купе с другими заболеваниями чревато осложнениями даже в случае с изученными вирусами.

Ученые также пришли к выводу, что предрасположенность человека к коронавирусу зависит от генетики. Соответствующее заявление сделала биолог и вирусолог Анча Баранова.