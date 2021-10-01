Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 09:01
08:53
Происшествия
Полиция задержала подозрительного мужчину со страйкбольным оружием у школы в Находке
08:48
Происшествия
Экс-директор ФК «Тамбов» Коновалова задержана по делу о мошенничестве
08:36
Общество
Погранведомства восьми стран проведут переговоры о сотрудничестве на Камчатке
08:33
Общество
Исследование: игристые вина из России превосходят зарубежные аналоги
08:27
Общество
Гастроэнтеролог Дианова предостерегла пожилых людей от употребления полуфабрикатов
08:10
Происшествия
Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области
08:07
Экономика
Доллар укрепился на открытии торгов на Московской бирже
08:01
Общество
Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа
08:00
Весь мир
Эрдоган связал мир в Сирии с отношениями между Анкарой и Москвой
08:00
Экономика
Вассерман объяснил, почему в Китае криптовалюты запрещают, а в Швейцарии — продвигают
Все новости

Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа

  /   Обновлено: 01 октября 2021 08:01
Общество
Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа
pixabay.com

Москва, 1 октября. Ученые центра «Вектор» Роспотребнадзора на основе исследований пришли к выводу, что COVID-19 значительно усложняет течение вируса гриппа в организме.

Эту новость сообщил заместитель генерального директора по научной работе центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов. При этом специалисты отметили, что коронавирус в 2020 году практически полностью вытеснил грипп.

«Мы промоделировали на лабораторных животных, что, встретившись с сочетанным заболеванием коронавируса и гриппа, можно более тяжело переболеть гриппом, и мы показали у лабораторных животных, что заражаемость происходит в больших количествах», — сказал Агафонов в пресс-центре ТАСС.

Ученые заявил об опасности такого явления. Циркуляция SARS-CoV-2 в купе с другими заболеваниями чревато осложнениями даже в случае с изученными вирусами.

Ученые также пришли к выводу, что предрасположенность человека к коронавирусу зависит от генетики. Соответствующее заявление сделала биолог и вирусолог Анча Баранова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа
грипп коронавирус центр вектор
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru