Украинец попытался покончить с собой в офисе Зеленского в центре Киева

Киев, 1 октября. Мужчина хотел совершить самоубийство прямо в офисе президента Украины Владимира Зеленского, расположенном в центре Киева. Такую информацию в четверг привели в муниципальной охране.

Жертв удалось избежать благодаря быстрому реагированию сотрудников правопорядка. Полицейские с помощью смогли оперативно предотвратить трагедию. Сейчас с киевлянином беседуют следователи.

«В здании офиса президента неизвестный мужчина … пытался (совершить суицид. — Прим.ред.) Помешали этому полицейские», — поделились в пресс-службе.

Недавно стало известно, что кортеж украинского лидера Зеленского усилили после громкого нападения на его первого помощника Сергея Шефира. Автомобиль соратника президента под Киевом обстреляли неизвестные. В машину было выпущено 18 пуль, сам Шефир в результате нападения не пострадал. Стрелков все еще не нашли.