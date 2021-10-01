Сергей Шойгу поблагодарил ветеранов за службу в День Сухопутных войск

Москва, 1 октября. Свой профессиональный праздник 1 октября отмечают военнослужащие и ветераны Сухопутных войск. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил их, поблагодарив за безупречную службу.

По традиции День Сухопутных войск военные ежегодно отмечают начиная с 1 октября 2006 года. Глава Минобороны РФ подчеркнул честь и верность воинскому долгу и Военной присяге военнослужащих Сухопутных войск, передает газета «Красная звезда».

«На протяжении столетий они составляют основу нашей армии, играют важную роль в обеспечении военной безопасности государства, твердо стоят на страже национальных интересов», — сообщил Сергей Шойгу.

Отдельно министр обороны обратился к ветеранам. Он поблагодарил их за службу, пожелал крепкого здоровья и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. По его словам, их героизм и самоотверженность навсегда останутся в ратной летописи страны.

Ранее Владимир Путин совместно с Сергеем Шойгу совершили путешествие в тайгу, где несколько дней рыбачили и жили в палатке. Читатели японского издания Kyodo крайне восхитились мужественностью и силой российского лидера.