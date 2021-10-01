Друг Шаляпина Кирьянов: певец не сможет проститься с умершей в США женой

Москва, 1 октября. Новый удар настиг певца Прохора Шаляпина после смерти жены Татьяны Клаудии Дэвис. Артист не сможет проститься с возлюбленной, которая ушла из жизни в американской клинике.

Друг Шаляпина Георгий Кирьянов, который был свидетелем на свадьбе артиста, с болью в сердце прокомментировал трагедию в семье приятеля. Он с ужасом вспомнил, что спустя три дня после праздничного торжества Дэвис заболела и начала борьбу с коронавирусом. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Шаляпин молился за здоровье возлюбленной, но накануне она скончалась.

Певец чувствует себя ужасно. Он не знает, что ему делать дальше. По словам Кирьянова, смерть Дэвис — это не последнее испытание для Шаляпина: ему нужно будет пережить то, что он не сможет проводить любимую женщину в последний путь.

«На этом ужасные новости не заканчиваются. Сейчас в США в связи с пандемией у него и родителей Танюши не будет возможности попрощаться с ней, даже близко подойти к закрытому гробу. Таню, к слову, кремируют», — сказал Кирьянов в беседе с изданием StarHit.

Шаляпин и Дэвис отпраздновали свадьбу летом этого года, но счастливыми семейными днями не успели насладиться. Через несколько дней супруга артиста заболела, у нее выявили коронавирус. Накануне стало известно о смерти Дэвис.