Российские силовики будут получать повышенную зарплату с октября 2021 года

Москва, 1 октября. Заработная плата военнослужащих, росгвардейцев, сотрудников ФСИН увеличилась на 3,7% с 1 октября. Соответствующее постановление одобрили в правительстве РФ.

Размеры должностных окладов и окладов сотрудников со специальными званиями в национальной гвардии, полиции и органах внутренних дел будут проиндексированы. Зарплата увеличится и у работников Государственной противопожарной службы, таможни и федеральной фельдъегерской связи.

«Повысить с 1 октября 2021 г. в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — говорится в постановлении.

Перерасчет зарплат ожидает не только военнослужащих, но и бюджетников. По словам финансиста Юлии Финогеновой, точный размер оклада будут определять региональные власти, исходя из отраслевой специфики. Минимальный уровень повышений будет отличаться.