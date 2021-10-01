Около трети учителей в России хотят получать 50-75 тысяч рублей в месяц

Москва, 1 октября. Примерно треть школьных учителей в России заявили, что хотят получать от 50 до 75 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса компании MAXIMUM Education.

Около 20 процентов опрошенных учителей выразили желание иметь ежемесячный доход, который превышает 100 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на аналитическое исследование организации.

«11% опрошенных указали, что хотели бы зарабатывать от 25 до 50 тысяч рублей в месяц; 34% — 50-75 тысяч рублей в месяц, 33% — 75-100 тысяч рублей в месяц, 22% — более 100 тысяч рублей в месяц», — говорится в сообщении.

Отмечается, что около половины респондентов указали, что их рабочая нагрузка равна 1,5 ставки. Четверть опрошенных отметили, что трудятся сразу на двух ставках.

Ранее опрос сервиса соискателей «Работа.ру» показал, что каждый пятый гражданин Российской Федерации врал, чтобы получить выходной на рабочем месте. Также 3 процента россиян указали, что делали ненастоящие больничные документы.