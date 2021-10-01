Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 09:01
08:53
Происшествия
Полиция задержала подозрительного мужчину со страйкбольным оружием у школы в Находке
08:48
Происшествия
Экс-директор ФК «Тамбов» Коновалова задержана по делу о мошенничестве
08:36
Общество
Погранведомства восьми стран проведут переговоры о сотрудничестве на Камчатке
08:33
Общество
Исследование: игристые вина из России превосходят зарубежные аналоги
08:27
Общество
Гастроэнтеролог Дианова предостерегла пожилых людей от употребления полуфабрикатов
08:10
Происшествия
Росгвардия ищет возможного поджигателя здания правительства Мурманской области
08:07
Экономика
Доллар укрепился на открытии торгов на Московской бирже
08:01
Общество
Центр «Вектор»: коронавирус отягчает переносимость гриппа
08:00
Весь мир
Эрдоган связал мир в Сирии с отношениями между Анкарой и Москвой
08:00
Экономика
Вассерман объяснил, почему в Китае криптовалюты запрещают, а в Швейцарии — продвигают
Все новости

Вильфанд оценил сентябрьские погодные условия в Москве

  /   Обновлено: 01 октября 2021 07:30
Общество
Вильфанд оценил сентябрьские погодные условия в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 1 октября. Температурный фон в Москве на протяжении сентября был примерно на 0,9 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что такие отклонения от климатической нормы являются не слишком большими. По его словам, месяц выдавал весьма нестандартные показатели: бывало и холодно, и жарко.

«Но запомнится все равно как холодный, потому что запоминается последнее», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

При этом новый месяц встречает жителей Москвы солнечной погодой. Главный специалист Гидрометцентра РФ Мария Макарова отметила, что привычных пасмурных дней в начале октября не будет. Вместо этого облака рассеются, выглянет солнце, а температура воздуха будет колебаться от десяти до 15 градусов тепла в течении первой недели второго месяца осени.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Вильфанд оценил сентябрьские погодные условия в Москве
гидрометцентр вильфанд погода в сентябре
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru