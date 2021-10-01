Вильфанд оценил сентябрьские погодные условия в Москве

Москва, 1 октября. Температурный фон в Москве на протяжении сентября был примерно на 0,9 градуса ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что такие отклонения от климатической нормы являются не слишком большими. По его словам, месяц выдавал весьма нестандартные показатели: бывало и холодно, и жарко.

«Но запомнится все равно как холодный, потому что запоминается последнее», — сказал Вильфанд в интервью РИА Новости.

При этом новый месяц встречает жителей Москвы солнечной погодой. Главный специалист Гидрометцентра РФ Мария Макарова отметила, что привычных пасмурных дней в начале октября не будет. Вместо этого облака рассеются, выглянет солнце, а температура воздуха будет колебаться от десяти до 15 градусов тепла в течении первой недели второго месяца осени.