Экс-супруга Шаляпина попросила не злорадствовать над переживающим потерю жены певцом

Москва, 1 октября. Предпринимательница Лариса Копенкина обратилась к подписчикам с просьбой не писать злорадные сообщения певцу Прохору Шаляпину, потерявшему супругу. Она попросила поддержать вдовца.

Новость о смерти Татьяны Клаудии Дэвис шокировала бывшую супругу Шаляпина. Она до сих пор не может поверить, что бизнесвумен нет на этом свете.

Предчувствуя, что после смерти любимой женщины Шаляпин столкнется с хейтом, Лариса Копенкина обратилась к интернет-аудитории. Она попросила оставаться людьми и не злорадствовать над переживающим потерю жены артистом.

«Лучше вообще ничего не пишите, тем более Прохору. Злорадные коменты, домыслы оставьте при себе! Должно же быть что-то человеческое, хотя бы в таких ситуациях», — написала 66-летняя бизнесвумен.

Супруги Прохора Шаляпина Татьяны Клаудии Дэвис не стало в четверг. Она умерла в американской клинике, где лечилась от коронавируса нового типа. Женщина, по словам из близкого окружения, подхватила опасный вирус на свадьбе. Прохор Шаляпин, как сообщил друг певца, не сможет проститься с любимой женщиной.