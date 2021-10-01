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Вильфанд: теплая погода в октябре ждет жителей севера Урала и Сибири
Общество
Вильфанд: теплая погода в октябре ждет жителей севера Урала и Сибири
pixabay.com  /  Gerd Altmann

Москва, 1 октября. Температура выше нормы в октябре установится на севере Урала и Сибири. Аналогичная погода ждет большую часть Северо-Западного федерального округа.

Сейчас на большей территории России погода соответствует климатической норме. Небольшое повышение наблюдается в ряде регионов Северо-Западного федерального округа. Речь идет о Петербурге, Карелии, Астраханской области и Коми, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Также тепло будет на северной половине Урала (севернее Перми), северная половина Сибирского федерального округа», — цитирует синоптика РИА Новости.

Засуха в октябре ожидается на востоке Европейской России. Нехватка осадков также может наблюдаться в Приволжье, Западной Сибири, на Урале, в центре Красноярского края и северной половине Якутии. Противоположная ситуация развернется на севере Дальнего Востока и Таймыре.

Небольшое потепление прогнозируется в октябре на территории центра Европейской России. Такая погода будет обусловлена влиянием арктического антициклона.

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погода урал гидрометцентр сибирь вильфанд
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