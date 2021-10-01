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Экс-депутат Рады Мураев указал на главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией
Политика
Экс-депутат Рады Мураев указал на главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 октября. Украинский президент Владимир Зеленский допустил большую ошибку, отказавшись от прямого контракта на поставки российского газа.

Москва все еще открыта к предложениям о прямых поставках газа. Однако Киев старательно игнорирует этот факт, считает экс-депутат Рады Евгений Мураев.

«Сразу ставилось вилкой два договора: продление транзита и прямой контракт. Один подписали, а от второго отказались. Это в финансовом выражении бедствие не одного миллиарда долларов», — заявил он в эфире телевизионного канала «НАШ».

Сейчас Киев находится в затруднительном положении и рискует остаться без денег. Расплачиваться за эту ошибку, по словам Мураева, придется обычным украинцам.

«Безопасность жизнедеятельности — это ответственность правительства. Мы его нанимаем, чтобы оно обеспечивало условия существования. Если оно, чтобы получить индульгенцию на какие-то действия или в результате ошибки, приводит к тому, что кто-то замерзает, оно совершает преступление», — отметил бывший депутат.

Украинские власти могут столкнуться с проблемами при поиске кредиторов. Мураев считает, что уже скоро Зеленский понесет ответственность за высокую стоимость газа в стране.

С сегодняшнего дня вступает в силу соглашение «Газпрома» с венгерской компанией MVM CEEnergy Ltd. В рамках договора российская сторона будет поставлять Венгрии 4,5 млрд кубометров голубого топлива в год на протяжении 15 лет.

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россия зеленский газ мураев
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