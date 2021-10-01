Грузовой корабль Dragon приземлился в водах Атлантики

Таллахасси, 1 октября. Космический грузовик Dragon компании SpaseX приводнился в Атлантическом океане недалеко от Флориды. Об этом сообщила компания в Twitter.

Корабль Dragon приземлился на воды Атлантики в 05:59 по московскому времени. Он доставил на Землю с Международной космической станции почти 2,9 тонны грузов, включая результаты научных исследований. Отстыковка грузовика от станции произошла в автоматическом режиме в четверг.

Компания SpaceX отправила Dragon в космос в рамках коммерческой миссии. Корабль доставил оборудование для экспериментов на МКС в конце августа текущего года. Аппарат взял на борт разные полезные материалы, в том числе бетон и вещества для защиты от радиации.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с космическими туристами приземлился в воды Атлантики в середине сентября. В составе экипажа был миллиардер Джаред Айзекман. Он оплатил все четыре места на космическом аппарате.