Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 октября 07:25
07:14
Шоу-бизнес
Экс-супруга Шаляпина попросила не злорадствовать над переживающим потерю жены певцом
07:11
Общество
Вильфанд: теплая погода в октябре ждет жителей севера Урала и Сибири
06:45
Политика
Экс-депутат Рады Мураев указал на главную ошибку Зеленского в отношениях с Россией
06:43
Технологии
Грузовой корабль Dragon приземлился в водах Атлантики
06:41
Армия
NI составил список самых провальных истребителей-невидимок времен холодной войны
06:28
Шоу-бизнес
Наталья Штурм посоветовала потерявшему жену Прохору Шаляпину сходить в церковь
06:20
Общество
Октябрь в Москве начнется с облачной погоды и 12 градусов тепла
06:07
Технологии
Ракета для полета киноэкипажа на МКС выехала к стартовому столу Байконура
06:03
Общество
Опрос «ВсеИнструменты.ру» выявил самые затратные для ремонта комнаты среди россиян
06:00
Шоу-бизнес
Режиссер Баранов рассказал, как актриса Усатова помогает ему на съемочной площадке
Все новости

Грузовой корабль Dragon приземлился в водах Атлантики
Технологии
Грузовой корабль Dragon приземлился в водах Атлантики
wikipedia.org  /  NASA / Public Domain

Таллахасси, 1 октября. Космический грузовик Dragon компании SpaseX приводнился в Атлантическом океане недалеко от Флориды. Об этом сообщила компания в Twitter.

Корабль Dragon приземлился на воды Атлантики в 05:59 по московскому времени. Он доставил на Землю с Международной космической станции почти 2,9 тонны грузов, включая результаты научных исследований. Отстыковка грузовика от станции произошла в автоматическом режиме в четверг.

Компания SpaceX отправила Dragon в космос в рамках коммерческой миссии. Корабль доставил оборудование для экспериментов на МКС в конце августа текущего года. Аппарат взял на борт разные полезные материалы, в том числе бетон и вещества для защиты от радиации.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с космическими туристами приземлился в воды Атлантики в середине сентября. В составе экипажа был миллиардер Джаред Айзекман. Он оплатил все четыре места на космическом аппарате.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Грузовой корабль Dragon приземлился в водах Атлантики
spacex dragon атлантика
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru