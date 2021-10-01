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NI составил список самых провальных истребителей-невидимок времен холодной войны

  /   Обновлено: 01 октября 2021 06:43
Армия
NI составил список самых провальных истребителей-невидимок времен холодной войны
youtube.com  /  prt scr PaddyPatrone

Вашингтон, 1 октября. Конструкторы в Соединенных Штатах во времена холодной войны, пытаясь обогнать СССР, проделали большую работу в области стелс-авиации, однако множество проектов провалились.

Несмотря это, некоторые разработки смогли внести полезный вклад. Об этом в своем материале пишет автор американского журнала The National Interest Роберт Фарли. Эксклюзивный перевод статьи подготовило Федеральное агентство новостей.

Первым в списке неудачных творений авиационной отрасли времен холодной войны Фарли поставил Lockheed F-104 Starfighter. Журналист подчеркивает, что у самолета Starfighter было больше несчастных случаев, чем у любого другого истребителя серии Century. Во времена войны во Вьетнаме F-104 имел ограниченный успех в роли «воздух-земля». Однако аварийность воздушного судна начисто затмила его краткий успех.

Фарли также вспомнил F3H Demon, который является одной из первых реактивных моделей. Самолет был одномоторным и нуждался в надежном, мощном двигателе, а этого американские конструкторы ему обеспечить не смогли.

«Ни один из двигателей, установленных на самолете, не работал должным образом. Усугубляла проблему ненадежного одномоторного самолета катапультируемое кресло, которое часто не работало. Демон достойно выполнял свою роль дозвукового перехватчика, но был отправлен в отставку до войны во Вьетнаме», – пишет Фарли.

Развитие советской дальней бомбардировочной авиации стимулировало высокие темпы у американских инженеров, что привело к созданию F-102 Delta Dagger (известного как Двойка). Во времена войны во Вьетнаме ВВС пытались применить F-102 в роли маловысотного бомбардировщика, что привело к ошеломляющему краху, так как боевая машина была спроектирована как «охотник» за бомбардировщиками.

Ранее NI назвал самые удачные советские стратегические бомбардировщики. По мнению авторов американского журнала, лучшими из произведенных в СССР боевых машин стали Ту-22М и Ту-160.

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