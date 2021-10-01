Наталья Штурм посоветовала потерявшему жену Прохору Шаляпину сходить в церковь

, 1 октября. Певица Наталья Штурм выразила соболезнования музыканту Прохору Шаляпину, у которого накануне умерла жена Татьяна Клаудия Дэвис.

Она обратилась к Шаляпину в Instagram, оставив комментарий под трагической записью артиста о жене. Штурм, комментируя смерть предпринимательницы, заявила о мистике и посоветовала Шаляпину сходить в церковь.

«Страшно как. Какая-то мистика. Сколько смертей близких людей ты пережил. Тех, кто по возрасту могли жить и жить. Что это? Я в шоке. Ты звонил мне из Вегаса, мы познакомились, смеялись втроем. Теперь ее нет? Судьба жестоко играет с тобой — сходи в церковь, серьезно говорю. Ты был на волоске от смерти. У тебя сильный ангел-хранитель — поблагодари его», — написала артистка в комментариях под постом Шаляпина.

Она выразила соболезнования 37-летнему певцу, который был «убит» новостью о смерти жены. Штурм от всей души пожелала Шаляпину сил, чтобы справиться с горем.

Летом Прохор Шаляпин и Татьяна Клаудия Дэвис поженились. Они не успели насладиться супружеской жизнью, поскольку через несколько дней после свадьбы у бизнесвумен выявили коронавирус. Женщина лежала под аппаратом ИВЛ. Накануне она скончалась.