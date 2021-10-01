Ракета для полета киноэкипажа на МКС выехала к стартовому столу Байконура

Байконур, 1 октября. Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19» на железнодорожном составе выдвинулась на стартовую площадку космодрома Байконур.

Сбор ракеты производился на территории монтажно-испытательного корпуса, который находится в 700 метрах от места запуска. Железнодорожный состав с грузом движется со скоростью пять километров в час, так как этого требуют правила безопасности.

После прибытия ракету поставят в вертикальное положение. В этом поможет транспортно-установочный агрегат. Процесс поднятия ракеты займет около получаса. Затем начнется сведение колонн обслуживания, которое позволит специалистам начать подготовку ракеты к запуску, передает РИА Новости.

Генеральные испытания планируется начать уже завтра, затем останутся два резервных дня и один предпусковой день. Утром 5 октября по итогам госкомиссии будет принято решение о заправке ракеты и ее отправлении в космос. Сам пуск должен пройти во вторник в 11:55 по московскому времени. Ракета доставит на Международную космическую станцию (МКС) актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко для съемок фильма «Вызов».

Запуск пилотируемого корабля с членами съемочной команды покажут в режиме онлайн. Прямую трансляцию события 5 октября проведет Первый канал.