Опрос «ВсеИнструменты.ру» выявил самые затратные для ремонта комнаты среди россиян

Москва, 1 октября. Около 24% жителей России считают, что при ремонте больше всего затрат уходит на гостиную, следует из опроса, проведенного онлайн-ретейлером «ВсеИнструменты.ру».

Чуть меньше считают, что больше всего денег уходит на кухню. Менее 20% отметили самой затратной комнатой санузел, 16% проголосовали за спальню, а 10% за детскую комнату. Остальные варианты набрали менее одного процента, передает РИА Недвижимость.

Благодаря опросу также выяснилось, что экономить на отделочных и стройматериалах отказались 16% и 17%, соответственно. В статью расходов 15% готовы внести качественную сантехнику и 14% декор. Часть россиян высказались, что экономить на ремонте нельзя в принципе, а остальные отмечали такие варианты: мебель, бытовую технику, профессиональную бригаду и дизайн-проект.

Ряд категорий населения могут получить компенсацию за ремонт. Среди них пенсионеры и семьи с детьми.

Экономия на кухне может обернуться неприятными последствиями. Журнал Setafi рассказал, на что стоит потратить больше всего бюджета, передает «Царьград».