«Веном-2» обогнал «Дюну» по предварительным сборам в первый день проката в России

Москва, 1 октября. Сиквел «Венома» вышел в отечественный кинопрокат 30 сентября. Предварительные сборы картины составили 58 миллионов рублей.

Фильм «Веном-2» установил новый рекорд по кассовым сборам первого дня проката. Он сместил лидера — «Дюну». Лента режиссера Дени Вильнева по предварительным продажам смогла собрать только 44 миллиона рублей, говорится в данных «Бюллетени кинопрокатчика».

Сиквел «Венома» продолжит историю Эдди Брока, в которого вселился симбиот. В этот раз им предстоит столкнуться с маньяком Клетусом Кэсэди. Последний стал носителем другого инопланетного симбиота — Карнажа. Режиссером ленты выступил Энди Серкис. К роли Брока вернулся Том Харди.

Накануне один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал небольшой эпизод «Венома-2». Роликом оказалась сцена после титров. Судя по звукам из кинотеатра, отрывок пришелся по душе поклонникам кинокомиксов Marvel. И надежда на встречу Питера Паркера с Веномом только укрепилась.