Полиция задержала сборную России по вольной борьбе в аэропорту Нидерландов

Амстердам, 1 октября. Российскую сборную по вольной борьбе не допустили на рейс в Нидерландах. Об этом сообщил блогер Исрафил Исрафилов.

Россияне двигались на чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Осло со 2 по 8 октября. Однако спортсменов и их тренера задержали полицейские. Инцидент произошел в амстердамском аэропорту «Схипхол».

«Причиной задержания российских спортсменов в Голландии стало снятие масок», — написал блогер в своем Telegram-канале.

Эту ночь российской сборной пришлось провести в здании воздушной гавани. Сами спортсмены в шутку заявили, что их задержание стало происками конкурентов.

В Нижнем Новгороде ранее совершил экстренную посадку самолет, летевший из Москвы в Барнаул. Причиной незапланированной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров.