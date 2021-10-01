Жертвами ДТП на трассе М-7 «Волга» стали четыре человека

Владимир, 1 октября. Четыре человека погибли и еще пятеро получили травмы после аварии микроавтобуса и грузовика на трассе М-7 «Волга» во Владимирской области, сообщили в пятницу в региональном УМВД.

Авария произошла ночью 1 октября. По предварительным данным, микроавтобус следовал по маршруту из Москвы в Чувашию. По всей видимости, транспорт столкнулся с МАЗом, который стоял на обочине. После ДТП автобус опрокинулся.

Состояние одной из пострадавших сейчас оценивается как тяжелое – женщина находится в реанимации. Переломы и ушибы также зафиксированы у четверых людей.

Движение на участке, где произошло ДТП, на данный момент затруднено. На месте работают представители экстренных служб и скорой помощи.

Похожий инцидент на днях произошел на трассе «Кола» в Ленинградской области. В результате аварии при участии легковушки и грузовика погиб один человек.