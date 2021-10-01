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Инфекционист Тимаков спрогнозировал тяжелое течение третьей волны COVID-19 в России

  /   Обновлено: 01 октября 2021 04:59
Общество
Инфекционист Тимаков спрогнозировал тяжелое течение третьей волны COVID-19 в России
pixabay.com

Москва, 1 октября. Нынешняя волна коронавируса в России будет протекать тяжелее предыдущих. Стабилизация произойдет лишь в декабре 2021 года. Об этом заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, впереди россиян неизбежно ждут четвертая и пятая волны новой коронавирусной инфекции. Однако они будут протекать не так болезненно как текущая.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев», — отметил Тимаков в интервью ТАСС.

Инфекционист выразил уверенность, что с каждой волной тяжелых случаев будет все меньше. Сейчас все еще продолжается третья, которая началась в июне и закончится примерно в конце года, добавил Тимаков.

Единственный способ справится с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России оба компонента противокоронавирусного препарата получили уже более 40 миллионов российских граждан.

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третья волна коронавирус евгений тимаков covid 19
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