Инфекционист Тимаков спрогнозировал тяжелое течение третьей волны COVID-19 в России

Москва, 1 октября. Нынешняя волна коронавируса в России будет протекать тяжелее предыдущих. Стабилизация произойдет лишь в декабре 2021 года. Об этом заявил педиатр-инфекционист Евгений Тимаков.

По словам специалиста, впереди россиян неизбежно ждут четвертая и пятая волны новой коронавирусной инфекции. Однако они будут протекать не так болезненно как текущая.

«Четвертую или пятую волну, которая будет в любом случае, мы скорей всего переживем в более-менее, наверное, легкой форме. Будет не такое количество тяжелых случаев», — отметил Тимаков в интервью ТАСС.

Инфекционист выразил уверенность, что с каждой волной тяжелых случаев будет все меньше. Сейчас все еще продолжается третья, которая началась в июне и закончится примерно в конце года, добавил Тимаков.

Единственный способ справится с пандемией коронавируса — это массовая вакцинация. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в России оба компонента противокоронавирусного препарата получили уже более 40 миллионов российских граждан.